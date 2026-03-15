Adalet Bakanı Gürlek: "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığın kararlılıkla reddedilmesi gerektiğini belirtti. Gürlek, 'İslamofobi' kavramının ötesinde, Müslümanlara yönelik sistematik bir karşıtlığın var olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir" dedi.

Bakan Gürlek, "İslamofobi" kavramının yalnızca bir korkuyu ifade etmediğini belirterek, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumun ön yargı, ayrımcılık ve açık bir düşmanlık içerdiğini ifade etti.

Paylaşımında, "Fobi kavramı esasen bir korkuyu tanımlarken, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutum; bir korkudan ziyade İslam'a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıkmaktadır" ifadelerine yer veren Gürlek, meselenin çoğu zaman bir korkudan ziyade İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı olduğuna dikkat çekti.

Minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymanın korkuyla açıklanamayacağını belirten Gürlek, bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınmasının insan onuruyla bağdaşmayacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Gürlek paylaşımında ayrıca, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir. Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Bakan Gürlek, Türkiye'nin İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı

Ömrü boyunca unutamayacağı bir an yaşadı
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!