Adalet Bakanı Gürlek Rize'de Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Gürlek, kentteki temasları kapsamında Çaykur Ziraat Çay Bahçesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve MHP İl Başkanı İhsan Alkan'ı ziyaret eden Gürlek, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile görüştü.

Bakan Gürlek'e ziyaretlerinde, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.