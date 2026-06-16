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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "e-Avukat" açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatlar için geliştirilen e-Avukat uygulamasıyla zaman ve erişim engellerinin kalktığını, savunma hakkının daha etkin kullanıldığını belirtti. Uygulama sayesinde avukatlar müvekkilleriyle görüntülü görüşme yapabiliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, avukatlara yönelik geliştirilen "e-Avukat" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, avukat dostu bir yaklaşımla hayata geçirilen uygulama sayesinde zaman ve erişim engellerinin ortadan kaldırıldığını belirterek, savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Yakın zamanda hizmete alınan sistemle avukatların, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabildiğini belirten Gürlek, böylece adalet hizmetlerine daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde ulaşım imkanı sunulduğunu kaydetti.

Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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