Bakan Gürlek: Bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacak

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 12'nci Yargı Paketi'nde bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Gürlek, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini söyleyerek, "Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) belirlediği kriterler var. Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu. Ama biz artık HSK'ya bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa hakimden kaynaklanan, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak" dedi.

'BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE DE HEDEF SÜRE KOYDUK'

Hedef süreyi, Bölge Adliye Mahkemelerine de koyduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Bölge Adliye Mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge Adliye Mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili o daire başkanıyla ilgili ya da heyetle ilgili gereğini yapacağız" diye konuştu.

'TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI DİKKATE ALDIK'

Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını belirtti. Davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığını dile getiren Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi kapsamında bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Bakan Gürlek, yalnızca maddi hesaplama gerektiren durumlarda dosyaların bilirkişiye gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

'İSTİŞARE TOPLANTILARI ÇOK FAYDALI OLUYOR'

Bakan Gürlek, bölge milletvekilleri ile yapılan istişare toplantılarının çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Özellikle sizin bölgenin temsilcisi olmanız, sahadaki gözlemleriniz, oradaki bizim görev yapan arkadaşlarla irtibatlarınız daha sonra da bize bunları aktarmanız çok faydalı oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı