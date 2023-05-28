Abdullah Gül, İstanbul'da oyunu kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un Beykoz ilçesinde oyunu kullandı.

Abdullah Gül, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.

Eşi Hayrünnisa Gül ile okula gelen Abdullah Gül, 1140 numaralı sandıkta oyunu kullanıp sandık kurulu görevlilerine teşekkür etti.

Okul çıkışında açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Oylarımızı kullandık, hayırlı olsun neticeleri memleket için. Seçim süreci çok yoğun geçti. Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor. Her şey inşallah iyi olur. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.