Pakistan: "(ABD-İran müzakereleri) İkinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi yok"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin kısa süre içinde görüşme niyetinde olduğunu ancak ikinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi olmadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıda varılan ateşkes kapsamında İslamabad'da ilk turu yapılan müzakerelerin ikinci turunun ne zaman yapılacağı bilinmezliğini koruyor. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bu hafta yapılması beklenirken, Pakistan'dan görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran tarafının kısa süre içinde görüşme niyetinde olduğu ifade edilerek, "İkinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi yok" denildi.

Açıklamada, Lübnan'ın iki haftalık ateşkesin bir parçası olmaya devam ettiği belirtilerek, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şart" denildi. Açıklamada ayrıca ülkeler arasında görüşülen konular arasında nükleer meselelerin de bulunduğu kaydedildi.

Trump: "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 8 Nisan'da 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varılmış, ABD- İran arasındaki müzakerelerin ilk turu ise 11 Nisan'da İslamabad'da yapılmıştı. Sonuç alınamayan ilk turun ardından gözler bir kez daha taraflara çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktarmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise, İran ve ABD arasında cumartesi günü yapılan görüşmelerin yeni turunun yakında başlamasının beklendiğini söylemişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Haberler.com
500

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı