ABD basını, ABD ve İran heyetlerinin ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakereleri başlatmak için 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ancak Başkan Donald Trump'ın henüz bu anlaşmaya nihai onay vermediğini öne sürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı