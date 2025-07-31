ABD Senatosu, İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarıları Reddetti

ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarı için yapılan oylamalarda çok sayıda Demokrat senatör İsrail aleyhinde oy kullandı.

ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, dün Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. Senatörler, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi amaçlayan ilk tasarıyı 27 'evet' oyuna karşılık, 70 'hayır' oyu ile reddetti. Daha sonra oylanan ve İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngören tasarıda da 24 'evet' oyu çıkarken, 73 'hayır' oyu kullanıldı. Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi.