Haberler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Basın Erişimine Kısıtlama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Basın Erişimine Kısıtlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basın mensuplarının Pentagon'a erişiminin kısıtlandığını duyurdu. Yeni kurallara göre basın, Pentagon koridorlarında serbest dolaşamayacak ve birçok alana Bakanlıktan refakatçi olmadan giremeyecek.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basının Pentagon koridorlarında serbest dolaşımının sona ereceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından basın mensuplarının Pentagon'a erişimine ilişkin açıklamada bulundu. Medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağını belirten Hegseth, "Basın artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacak" ifadesini kullandı. Bakan Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini kaydederek, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını da aktardı.

ABD basınındaki haberlerde ise medya mensuplarına getirilen yeni kurallara ilişkin hazırlanan Pentagon bilgi notu paylaşıldı. Bilgi notuna göre, basın mensupları artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek. Ayrıca Pentagon'a akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek. Bu bilgiler 'gizli' olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı

Benfica'da ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı

Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı! İşte yeni vaadi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.