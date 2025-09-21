ABD Savunma Bakanlığı'ndan Basın Erişimine Kısıtlama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basının Pentagon koridorlarında serbest dolaşımının sona ereceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından basın mensuplarının Pentagon'a erişimine ilişkin açıklamada bulundu. Medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağını belirten Hegseth, "Basın artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacak" ifadesini kullandı. Bakan Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini kaydederek, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını da aktardı.

ABD basınındaki haberlerde ise medya mensuplarına getirilen yeni kurallara ilişkin hazırlanan Pentagon bilgi notu paylaşıldı. Bilgi notuna göre, basın mensupları artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek. Ayrıca Pentagon'a akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek. Bu bilgiler 'gizli' olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.