Haberler

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tekrar faal olacağına ilişkin bir soruya "Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran'ın gemilere ateş açmasıdır" yanıtını verdi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tekrar faal olacağına ilişkin bir soruya "Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran'ın gemilere ateş açmasıdır" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tekrar faal olacağına ilişkin bir soruya "Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran'ın gemilere ateş açmasıdır" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor

Galatasaray TFF'ye gidiyor! İşte nedeni
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi