ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tekrar faal olacağına ilişkin bir soruya "Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran'ın gemilere ateş açmasıdır" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı