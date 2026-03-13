ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tekrar faal olacağına ilişkin bir soruya "Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran'ın gemilere ateş açmasıdır" yanıtını verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı