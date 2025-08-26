ABD, Orta Doğu İhtilaflarını Yıl Sonuna Kadar Çözmeyi Umuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı, İran ile nükleer müzakereleri ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu. Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, İran ile nükleer müzakereleri ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umduklarını ifade ederek, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas, bu hafta boyunca bu üç ihtilafla ilgili toplantılar yapıyoruz ve bu yıl sonundan önce bunları çözmeyi umuyoruz" dedi.

Witkoff, ayrıca Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail'in çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek amacıyla başlattığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) "birden fazla katılımı" müzakere ettiklerini açıklayarak, ülkeler hakkında detay vermedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşın iki ila üç hafta içinde "nihai bir sona" ulaşacağını düşündüğünü söylemişti. - WASHINGTON