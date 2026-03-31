ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği faaliyetlerine başladı

ABD, Venezuela'daki Caracas Büyükelçiliği'ni yeniden açmasının ardından diplomatik faaliyetlerin başladığını duyurdu. Venezuela da ABD Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla kaçırarak ABD'ye kaçırmasının ardından ABD-Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler düzelmeye başladı. ABD'nin 15 Mart'ta 7 yıl aradan sonra Karakas Büyükelçiliği'ni açmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu büyükelçiliğin diplomatik faaliyetlerin başladığı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'daki çalışmalarının şimdiye kadar Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren ABD hükümetinin Venezuela geçici diplomatik ofisi aracılığıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Karakas'taki ABD Büyükelçiliği'nin operasyonlarını resmen yeniden başlatıyoruz. Bu adım, Venezuela'daki diplomatik varlığımızda yeni bir sayfanın açılması anlamına gelmektedir" dedi.

Venezuela'nın da ABD'deki tüm elçilikleri yeniden faaliyete geçti

Venezuela hükümeti de ABD'deki tüm büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi. Venezuela'nın Washington Maslahatgüzarı Feliz Plasencia, yaptığı paylaşımda, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde başkent Washington DC'de ulusal bayrağın göndere çekildiğini aktararak, "Bu, sıradan bir protokol eyleminin çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Ulusal üç renkli bayrağımızın göndere çekilmesi, doğumunun 276'ncı yıl dönümünde Latin Amerika'nın bağımsızlık öncüsü Francisco de Miranda'ya bir saygı duruşu niteliği taşımakta ve Venezuela vatanında yaşayan bağımsızlık ile egemenlik mirasını bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret yeniden başladı

Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ile iki ülke arasında ticari ilişkilerde canlanmaya başladı. İkili ilişkilerin yeniden tesisi sürecinde enerji, sanayi, lojistik ve petrol sektörlerindeki şirketler, her iki hükümetin de öngördüğü ekonomik canlanmadan yararlanmaya ilgi gösteriyor. Söz konusu şirketler, 25-26 Mart tarihleri arasında Zulia eyaletinde yer alan Maracaibo'daki Kristoff Oteli'nde düzenlenen 7. Uluslararası Petrol Fuarı Expo Oil 2026'da bir araya geldi.

Birçok alanda faaliyet gösteren NCVEN Corporation'ın kurucusu Naida Gibbon, ABD ile Venezuela hükümeti arasındaki ikili ilişkilerin yeniden tesisinin Houston'dan Venezuela limanlarına yönelik yük hareketinde halihazırda bir artış oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu rakamlar, Karakas ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesine duyulan güvenin somut bir yansımasıdır. Pek çok liman faaliyette değildi, ancak gelecek gemileri karşılayabilmek için şu an aktif hale getirilme sürecine girildi. Artış başlamak üzere. Şu an Venezuela, karayolu taşımacılığı, yollar ve daha pek çok alanda büyük bir gelişme sürecine giriyor. Yaşanan açılımlar sayesinde gerekli altyapı ve ekipman çalışmaları da başladı" dedi.

"İspanya'ya gidebilmek için Kolombiya'ya gitmek zorunda kaldım"

Venezuela'da ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve büyükelçiliklerin yeniden açılması olumlu karşılandı. ABD Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesi hakkında konuşan Venezeuelalı Ilda de Bucobo, vize başvurularına ilişkin, "Harika bir gelişme; artık randevu almak için başka yerlere gitmek zorunda kalmayacağız" ifadelerini kullandı. de Bucobo, "İspanya'ya gidebilmek için Kolombiya'ya gitmek zorunda kaldım. Önce Maicao'ya, ardından Riohacha'ya geçtim. Bogota'dan uçağa binip Madrid'e öyle gittim. Artık her şey çok daha kolay; yeni ilişkiler sayesinde bu kadar meşakkatli bir süreçten geçmek zorunda kalmayacağız" dedi.

"Vize meselesi son derece kritik"

Irene Gutierrez ise yaptığı açıklamada, "Şimdilik çok olumlu buluyorum, ancak büyükelçiliğin işlevlerini daha da genişletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öğrenciler için son derece gerekli olan vizeleri ve turizm vizelerini vermeliler, yalnızca ticari kısma odaklanmamalılar. Vize meselesi son derece kritik ve şu an tam da bunu yapıyorlar. Yurt dışındaki akrabalar açısından ise pasaportlarını yenileyebilecekler, tüm işlemlerini yurt dışında halledebilecekler ve bunun için Venezuela'ya gelmeleri şart olmayacak" dedi.

"Tüm bunların arkasında ne yattığını, sonuçlarının ne olacağını kendime sormaya çalışıyorum"

Natali Gonzalez ise ABD ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin yeniden tesisine daha temkinli yaklaşıyor. Gonzalez, Venezuelalılardan bu normalleşmenin ardındaki gerçek niyeti sorgulaması çağrısında bulunarak, "İyi yanları olacaktır elbette, ancak şimdilik durumu toz pembe göstermeye cesaret edemiyorum. Tüm bunların arkasında ne yattığını, sonuçlarının ne olacağını kendime sormaya çalışıyorum, çünkü her şeyin bir bedeli var. 20 yıl boyunca çok ağır bir bedel ödedik. Göreceğiz, olumlu gelişmeler olacaktır; ama dipnotu mutlaka okumak gerekiyor" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı