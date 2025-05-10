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ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi 30 Günlük Ateşkes Çağrısını Destekledi

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi 30 Günlük Ateşkes Çağrısını Destekledi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 30 günlük ateşkesin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme sürecini başlatacağını belirtti. Kellogg, ateşkes çağrısında bulunan uluslararası liderlerle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'da ilan edilebilecek 30 günlük ateşkesin savaşı sona erdirme sürecini başlatacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısını destek verdi. Kellogg, 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmak üzere Kiev'e gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak, "30 günlük kapsamlı (hava, kara, deniz, altyapı) bir ateşkes, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük ve en uzun savaşı sona erdirme sürecini başlatacaktır. Başkan Trump'ın defalarca söylediği gibi öldürmeyi hemen durdurun" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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