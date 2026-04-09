Haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı eş-Şeybani ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Barrack, Suriye’nin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'yi ağırlamaktan onur duydum. Bölgenin büyük bir kısmının belirsizliklerle tanımlandığı bir anda, Suriye'nin hikayesi diğerlerinden ayrışıyor. Başkan Trump, erken dönemde Suriye'nin yönetilmesi gereken bir sorun değil, yakalanması gereken bir fırsat olduğunu fark etti. Gelişen olaylar tesadüfi değil bu, güçlü liderlik, cesur bölgesel yeniden hizalama, olay odaklı diplomasi ve geleneksel olarak göz ardı edilen türden alışılmadık bir yaklaşımın sonucudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

