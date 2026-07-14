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ABD'nin İran saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

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ABD, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki çevre koruma karakoluna gece saldırı düzenledi. Saldırıda bir görevlinin iki oğlu ve gelini olmak üzere 3 kişi öldü.

ABD'nin gece saatlerinde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki çevre koruma karakoluna düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran medyası, gece saatlerinde Hürmüzgan eyaletine düzenlenen ABD saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Fars haber ajansının aktardığına göre; saldırı, ülkenin güneyinde yer alan eyaletteki çevre koruma karakoluna gerçekleştirildi.

Devlet televizyonu IRIB ise saldırıda hayatını kaybedenlerin çevre koruma görevlisinin iki oğlu ve bir gelini olduğunu belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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