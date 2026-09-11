ABD’li Senatör Markey: "(İran) Bu savaş, Trump görevden ayrılana kadar devam edecek"

ABD'li Demokrat Senatör Ed Markey, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının ara seçimlerden sonra sona ereceği hakkındaki açıklamasını eleştirerek, "Bu savaş, Trump görevden ayrılana kadar devam edecek" dedi.

ABD'li siyasiler, İran ile devam eden savaşa yönelik seslerini yükseltmeye devam ediyor. ABD'li Demokrat Senatör Ed Markey, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının ara seçimlerden sonra sona ereceği hakkındaki açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Wall Street Journal haber sitesinde yer alan "Trump'ın üst düzey danışmanları, İran savaşının görev süresinin sonuna kadar sürmesi ihtimalini değerlendiriyor" başlıklı haberi alıntılayan Markey, "Trump, İran savaşının ara seçimlerden hemen sonra sona ereceğini iddia ediyor. Bu doğru değil. Kendi danışmanları da durumun böyle olmadığını biliyor" dedi.

İran ile savaşın Trump'ın kendi tercihi olduğuna dikkat çeken Markey, "Kendi seçimiyle başlattığı bu savaş, Kongre finansmanı kesmediği sürece Trump görevden ayrılana kadar devam edecek. Bu felaketi sona erdirmek için iki yıl daha bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı