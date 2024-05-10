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ABD, İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler sonuçsuz kaldı

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, 'Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü' dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü" dedi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakereleri sonuca ulaşmıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, müzakerelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin şimdilik anlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirterek, "Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü" dedi.

ABD'nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail'in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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