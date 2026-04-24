ABD, İran'la bağlantılı olduğu edilen 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında Tahran yönetimine karşı yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yazılı açıklamasında "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kapsamında ABD'nin İran'ın fon üretme, paraları taşıma ve ülkeye geri getirme kapasitesini sistematik olarak zayıflatmaya devam edeceğini belirtti.

Bu çerçevede Bessent, Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran'la bağlantılı çeşitli unsurlara yaptırım uyguladığını ve bu kapsamda İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

Bessent ayrıca, "Tahran'ın ülke dışına çıkarmaya çalıştığı fonların peşine düşeceğiz ve rejime bağlı tüm finansal yaşam damarlarını hedef alacağız" ifadelerini kullandı.

Çin merkezli rafineri ve 40 gemi ile kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, ayrıca OFAC'ın yeni yaptırımlar kapsamında Çin merkezli küçük ölçekli bağımsız rafineri şirketi Hengli Petrochemical'ı yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Çin merkezli bağımsız rafinerilerin İran'ın petrol ekonomisinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığı belirtilerek, Hengli Petrochemical'ın İran'ın en büyük müşterilerinden biri olduğu ve İran petrolünden milyarlarca dolar değerinde alım yaptığı ifade edildi.

Aynı zamanda OFAC'ın, İran'ın "gölge filosu" ile bağlantılı yaklaşık 40 nakliye şirketi ve gemiyi de yaptırım kapsamına aldığı bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
