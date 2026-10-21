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ABD Dışişleri, Körfez'de tahliye iddiasını yalanladı, emir Suudi Arabistan'ı kapsıyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesindeki büyükelçiliklerden personel ve ailelerinin tahliye edileceği haberlerini yalanladı. Bakanlık, zorunlu tahliye emrinin yalnızca Suudi Arabistan'daki acil olmayan görevlerdeki çalışanlar ve aileleri için geçerli olduğunu açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Körfez bölgesindeki büyükelçiliklerinden bazı personel ve ailelerini tahliye edeceği yönündeki haberleri yalanlayarak, yalnızca Suudi Arabistan'daki acil olmayan görevlerdeki çalışanlar ve aileleri için tahliye emri yayınlandığını açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD'nin Körfez bölgesindeki büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlanıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Pigott, "Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. ABD Dışişleri Bakanlığı, yalnızca Suudi Arabistan'da bulunan acil olmayan görevlerdeki çalışanlar ve aile üyeleri için zorunlu tahliye emri vermiştir" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının arttığına dikkat çeken Pigott, Husilerin sivil havalimanları ve diğer kritik altyapıları hedef aldığını aktardı. Pigott, "Bakanlık personelinin ve ailelerinin emniyeti ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Onları korumak ve desteklemek için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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