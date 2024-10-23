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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ABD, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Antony Blinken Diplomasi Güvenlik Politika Türkiye Ankara Dünya Terör TUSAŞ

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