ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye siyasi temaslarda bulunmak üzere geldi. Blinken'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na teker koydu. Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.
AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı taşıyan uçak, saat 00.15 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na teker koydu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyası temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Blinken'ı taşıyan uçak, saat 00.15 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na teker koydu. Blinken'ın, siyasi temasları kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika