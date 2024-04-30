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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e 7. Kez Geldi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez İsrail'e geldi. Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez İsrail'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'e geldi. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Blinken, 7'nci kez İsrail'i ziyaret etti. Blinken, ziyareti kapsamında yarın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek.

Blinken, ayrıca Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nı da ziyaret edecek ve başkent Tel Aviv'de ABD rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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