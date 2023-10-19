ABD Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'nde de bayrak yarıya indirildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Türkiye'nin birçok noktasında kurum ve kuruluşlar, göndere çekili Türk bayraklarını yarıya indirdi. Milli yas ilan edilmesi nedeniyle ABD'nin Ankara'da bulunan büyükelçiliğinde de ABD bayrağı yarıya indirildi. - ANKARA