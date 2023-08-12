ABD Başkanlık Adayı Vivek Ramaswamy Eminem Şarkısı Söyledi

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Vivek Ramaswamy, bir etkinlikte ünlü rapçi Eminem'in 'Lose Yourself' şarkısını coşkulu bir şekilde söyledi. Görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

NEW ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Vivek Ramaswamy, bir etkinlikte coşkulu şekilde ünlü rapçi Eminem'in "Lose Yourself (Kendini Kaybet)" şarkısını söyledi.

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan 38 yaşındaki Ramaswamy, Iowa Eyalet Fuarı'nda Vali Kim Reynolds ile seçim kampanyası kapsamında bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbetin sonunda rap sanatçısı Eminem'in meşhur "Lose Yourself" şarkısı çalmaya başlayınca Ramaswamy, dans ederek elindeki mikrofonla coşkulu bir şekilde şarkıya eşlik etti.

Ramaswamy'in rap yaptığı görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.