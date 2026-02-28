ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı