ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze...
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika