Trump'tan Latin Amerika'ya Füze Tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı