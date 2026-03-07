Haberler

Trump'tan Latin Amerika'ya Füze Tehdidi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
