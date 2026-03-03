Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz

Trump'tan Avrupa ülkesine İran cezası: Tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'ın batısında yangın, saldırı sonrası şehir duman altında

Şehir alev alev! Son saldırının ardından korkunç manzara
Cansever'den kötü haber: Donör bulunamadı, kritik bir sürece girildi

Ünlü isimden kötü haber
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

İsrail askerleri sınırı geçti, uyarı gecikmedi
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz

Onu hiç böyle görmediniz! Haberi alınca büyük hayal kırıklığı yaşadı
Tahran'ın batısında yangın, saldırı sonrası şehir duman altında

Şehir alev alev! Son saldırının ardından korkunç manzara
Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi

Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli