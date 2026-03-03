ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı