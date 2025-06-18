ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin...
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika