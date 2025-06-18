ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika