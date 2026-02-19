ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin, "Bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde bunu öğreneceksiniz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı