Trump: İran ile Anlaşma Şansı Varken İsrail'in Temkinli Olması Gerekiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini vurgulayarak, eğer bir anlaşma şansı varsa İsrail'in bu süreci baltalamaması gerektiğini ifade etti. Washington'da yapılan açıklamada, Trump, İsrail'in harekete geçmekten kaçınmasının önemine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail'in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini belirtti. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika