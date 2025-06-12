Trump: İran ile Anlaşma Şansı Varken İsrail'in Temkinli Olması Gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail'in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika