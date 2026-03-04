ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı