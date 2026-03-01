Trump: İran'a Yönelik Saldırılar Dört Hafta Sürebilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası askerî saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini ifade etti. Sözleri, bölgedeki gerginliğin artması ve ABD ile İran arasındaki politik çatışmaların devam etmesi bağlamında dikkat çekti. Trump'ın açıklamaları, uluslararası güvenlik dinamikleri üzerinde etkili olabilir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı