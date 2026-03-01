Haberler

Trump: İran'a Yönelik Saldırılar Dört Hafta Sürebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası askerî saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini ifade etti. Sözleri, bölgedeki gerginliğin artması ve ABD ile İran arasındaki politik çatışmaların devam etmesi bağlamında dikkat çekti. Trump'ın açıklamaları, uluslararası güvenlik dinamikleri üzerinde etkili olabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

2-2'lik beraberlik sonrası çok konuşulacak şampiyonluk tahmini
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk