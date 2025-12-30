Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran'ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu'da en büyük tehlike onlar" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran'ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu'da en büyük tehlike onlar" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor