ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran'ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu'da en büyük tehlike onlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran'ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu'da en büyük tehlike onlar" dedi. - FLORIDA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika