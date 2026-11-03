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ABD Başkan Yardımcısı Vance: "İran’la dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydettik"

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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile devam eden dolaylı görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Vance, "Hem Başkan hem de ben, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimseriz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. İranlılar her zaman biraz tahmin edilemezdir ve Başkan, her zaman söylediği gibi kinetik (saldırı) seçenekleri elinde tutuyor. Kinetik olmayan seçenekleri de elinde tutuyor, ancak kesinlikle bazı ilerlemeler kaydettik. Bakalım daha fazla ilerleme kaydedebilecek miyiz" ifadelerini kullandı. İran'a saldırılara yeniden başlamadan önce bir süre verilip verilmediği sorusuna Vance, "Hayır, bir süre belirlemedik" cevabını verdi. Vance, "Nükleer programlarını yok ettikten sonra yeniden inşa etmemelerini veya yeniden inşa etmeye çalışmamalarını sağlamak istiyoruz. ABD için en önemli şey budur" dedi. Vance, "Orada bir yol olduğuna inanıyoruz, ancak bu gerçekten de nükleer programı yeniden kurmayacaklarına dair kesin ve doğrulanabilir bir taahhüt gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Vance'in açıklamaları, Trump'ın Washington'daki Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu'nun yeniden açılışında İran'ın çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşma yapmak istediğini söylemesinden saatler sonra geldi. Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve bu gerçekleşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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