AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den İsrail'e Gazze Çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planını onaylama kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Leyen paylaşımında, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden gözden geçirilmeli. Aynı zamanda insanlık dışı şartlarda tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için Gazze'ye derhal ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. Artık ateşkese ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

