AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den İsrail'e Gazze Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Leyen paylaşımında, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden gözden geçirilmeli. Aynı zamanda insanlık dışı şartlarda tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için Gazze'ye derhal ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. Artık ateşkese ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL