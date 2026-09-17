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AB’den Husilere kınama: "Tüm askeri faaliyetleri sonlandırın"

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Avrupa Birliği’nden (AB) Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, Husilere tüm askeri faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği'nden (AB) Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, Husilere tüm askeri faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarını ve bölgedeki askeri faaliyetlerini kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Anouar El-Anouni yaptığı açıklamada, Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi de hedef alan son saldırıları da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a yönelik saldırını sert şekilde kınadı.

Açıklamada, "AB, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içindedir. Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Husi saldırılarının Yemen'deki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine yönelik umutları baltaladığı ve bölgesel güvenliği daha da olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, Husilere "tüm askeri faaliyetlerini sonlandırma" çağrısı yapıldı.

AB'nin Yemen halkı ve uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine desteğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla iş birliği içinde gerilimin azaltılması ve kapsamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için çalışılacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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