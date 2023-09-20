AB, Batı Balkan ülkelerine üyelik yolunda destek taahhüdünü yineledi

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkelerine üyelik yolunda destek taahhüdünü yinelerken, AB'nin dış ve savunma politikalarıyla tümüyle uyumlu olma çağrısı yaptı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borrell Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu marjında New York'ta Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski katıldı.

Yüksek Temsilci bu liderlere "Rus saldırganlığı, enerji ve gıda güvenliği ile iklim değişikliği" gibi sorunlarla mücadelede verdiği desteğin altını çizdi, onlara da AB'nin dış ve savunma politikalarıyla tümüyle uyumlu olmalarını beklediğini bildirdi.

Genişlemeyle ilgili mesajlar

Toplantıya ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantı aynı zamanda AB'nin genişleme politikasının yeni ivme kazandığı dönemde AB'ye katılım konusundaki beklentilerin de tartışılması için bir fırsat oldu. Yüksek Temsilci, AB yolunda ilerlemek için gerekli olan önemli siyasi, kurumsal, sosyal ve ekonomik reformları ilerletmelerine yardımcı olmak amacıyla tüm adaylara ve potansiyel adaylara AB'nin siyasi, teknik ve mali olarak devam eden güçlü desteğini yineledi."

Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, AB'ye "aday"; Kosova ise "potansiyel aday" ülkeler arasında yer alıyor.