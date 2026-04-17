Haberler

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 33. yılında kabri başında anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliğince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi.

Özal'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Saygı duruşunun ardından İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua okunan törende, protokol üyeleri Özal ailesine taziyelerini iletti.

Daha sonra Turgut Özal Anı Mekanı Müzesi'ni ziyaret eden Çiftçi ve beraberindekiler, merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını da ziyaret ederek buraya karanfil bıraktı ve dua okudu.

Çiftçi, ardından, Menderes'in eşi Berin ve oğlu Aydın Menderes'in de mezarına giderek dua etti.

Törene, Özal'ın çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal, gelini Sinem Özal ve torunlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Özal'ın sevenleri katıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

