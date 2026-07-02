Haberler

MSB’den İsrail’in Suriye’ye Saldırılarına Sert Tepki: Derhal Son Verilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğüne, istikrarına ve güvenliğine zarar verdiğini belirterek, bu eylemlere derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, görev süresi uzatılan UNDOF’un, İsrail’in hukuk ihlallerine karşı gerekli tedbirleri alması istendi.

MSB: ( İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin) İsrail tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF'u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı

Akılalmaz görüntü! Gece açık diye kafede resmen terör estirdiler
Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı

11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay

Yardım etmek isterken can veren genç adamla ilgili kahreden detay
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Füze ve İHA'larla hedef aldılar
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi

İstanbul'u ayağa kaldıran tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay