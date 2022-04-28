6'lı masada ilk kez isim telaffuz edildi, İYİ Parti reddetmedi! Muhalefetin adaylığına yeşil ışık yaktığı isim Kılıçdaroğlu

2023 seçimleriyle ilgili en çok merak edilen detay, muhalefetin adayının kim olacağı yönünde. Kulislerde İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun adı güçlü şekilde telaffuz edilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısındaki "Ya benimle olun, ya da yolumdan çekilin" sözleri nedeniyle yeniden adaylar arasında bir numaraya yükseldi.

İYİ PARTİ KANADINDA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZ YOK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti kanadından, Kılıçdaroğlu'nun "İttifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olması" noktasında bir itiraz gelmedi. 24 Nisan'daki Balgat zirvesinin ardından yapılan ortak açıklamada, muhalefetin adayına yönelik yapılan "Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi" tanımlamasını anımsatan İYİ Parti kanadı, "Bu kriterlere en uygun isimlerden birinin Kılıçdaroğlu olduğunu" kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun "Son dönemdeki toplumsal ayrışmaya karşı birleştirici rol üstlenebileceği" ifade ediliyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA ÖNEM VERİYORLAR

Ancak İYİ Partililer, "2023 seçimlerinin mutlaka kazanılması gerektiğinin" altını çizerek, adayın belirlenmesi sürecinde "Seçim gelene dek yapılan kamuoyu araştırmalarının yakından takip edileceğini" vurguluyor.

DİĞER PARTİLER DE KILIÇDAROĞLU'NA SICAK BAKIYOR

6'lı masada yer alan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin de "Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin ortak adayı olmasına sıcak baktığına" dikkat çekiliyor.

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