6'lı masa aday için toplanırken, CHP'nin astığı afiş dikkat çekti! Herkes "Aday Kılıçdaroğlu mu?" diye soruyor

İlk kez Cumhurbaşkanı adayını konuşmak için bir araya gelen 6'lı masanın toplantıda olduğu saatlerde CHP Genel Merkezi'ne asılan bir afiş dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu afişte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklarken kullandığı, "Yeter! Söz Milletin" ifadeleri yer aldı. Afiş sonrası herkes "6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmesinin ardından, siyasi partiler seçim hazırlıklarına start verdi. Bu kapsamda 6'lı masa ilk kez aday konuşmak için İYİ Parti'nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sürerken CHP Genel Merkezi'ne asılan bir afiş dikkat çekti.

"YETER! SÖZ MİLLETİN" AFİŞİ ASILDI

6'lı masa liderleri adayın kim olacağını konuşurken, CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklarken kullandığı "Yeter! Söz milletin" ifadelerin yer aldığı bir afiş asıldı.

HERKES AYNI SORUYU SORMAYA BAŞLADI

Seçim tarihinin belli olmasına rağmen 6'lı masanın adayı hala gizemini koruyor. Ancak CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş sonrası herkes "6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu sormaya başladı.

3 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Seçimlere yaklaşık 4 ay kalırken 6'lı masanın adayı olarak 3 isim ön plana çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Anlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için adı konuşulan isimler arasında.