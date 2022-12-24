42 ilde yapılan dev seçim anketi! Araştırmaya İYİ Parti ve HDP'nin oy oranı damga vurdu

ORC Araştırma Şirketi'nin 42 ilde 4 bin 220 kişi ile yaptığı araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.2, CHP'nin oy oranı ise 24.2 olarak belirlendi. Aynı araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17.5 çıkarken, HDP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 7.5'te kaldı.

Türkiye seçim atmosferine girmeye başladı. Partiler saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

AK PARTİ YÜZDE 30'UN ÜSTÜNDE

Son olarak ORC Araştırma Şirketi, yeni yıla sayılı günler kala 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde 42 ilde 4 bin 220 kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılarla yüz yüze yapılan araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.2'si AK Parti yanıtını verirken CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 24.2'de kaldı.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Aynı araştırmada Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17.5 çıkarken, HDP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 7.5'te kaldı. Son anketlerde düşüş eğilimi içerisinde olan MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.1 oldu.

Anketten çıkan sonuçlar ise şöyle;