Bakan Işıkhan 36 ilacın geri ödeme sistemine alındığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı gibi alanlarda toplam 36 ilacın geri ödeme sistemine dahil edildiğini açıkladı. Bakan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sağlandığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere toplam 36 ilacın geri ödeme sistemine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, vatandaşlara sağlık alanında kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
