29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Anıtına Çelenk Bırakıldı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çelenk bıraktı. Törenin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.
Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çelenk bıraktı.
Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika