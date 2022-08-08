2023 seçimlerine giderken Milli Sol Parti de kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 50+1 kuralı uygulanmaya başladı. Bu da doğal olarak yeni partilerin önünü açtı. Memleket, DEVA ve Gelecek'ten sonra Milli Sol Parti de siyaset sahnesine katıldı. Yeni partinin genel başkanı Hüseyin Alpay, Türk milliyetçiliği temelleri üzerine kurulan bir parti olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de seçim atmosferine girildikçe yeni parti sayısı da artıyor. Rahmetli başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşinin kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin son genel başkanı Gazeteci Hüseyin Alpay, yeni bir siyasi parti kurma kararı aldı. Hüseyin Alpay, partisinin adını Milliyetçi Sol Parti olarak belirledi. Partinin kısa adı ise 'Milli Sol' oldu.

"TEMELİMİZDE TÜRKÇÜLÜK OLACAK

Siyasi partinin Genel Başkanı Hüseyin Alpay, yaptığı açıklamada; 'Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Türkiye adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Milli Sol Partisi Genel Başkanı Hüseyin Alpay, hedeflerinin 2023 yılındaki seçimlere girmek olduğunu vurguladı.