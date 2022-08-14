Haber : Sandığa gitmeye aylar kala muhalefet hedefini belirledi: Bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin yarısı oy verse kazanırız - Haberler

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Sandığa gitmeye aylar kala muhalefet hedefini belirledi: Bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin yarısı oy verse kazanırız

2023 seçimlerine aylar kala saha çalışmalarını sürdüren 6'lı masa partilerinin seçim hesabıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre saha çalışmalarında olumlu bir tablo gören muhalefet partilerinde, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin, itiraz edenlerin yarısı oy verse biz bu seçimi alırız" görüşünde birleştiği belirtildi.

Türkiye açısından çok önemli olarak değerlendirilen 2023 seçimlerine aylar kala, hem iktidar hem de muhalefet partileri seçim çalışmalarını hızlandırdı. Meclis'in kapanmasının ardından başta muhalefet olmak üzere tüm partiler Türkiye'nin dört bir yanında yoğun faaliyet yürütüyor.

MUHALEFET, İKTİDARIN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYOR

Parti genel başkanları da her hafta en az bir kenti ziyaret ediyor. Ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde sahaya çıkan muhalefet ise gördüğü ilgiden memnun.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgiye göre, her gittikleri kentten yeni bir motivasyonla dönen milletvekilleri sahada iktidarın değişeceği havasını gördüklerini söylüyor.

"İTİRAZ EDENLERİN YARISI OY VERSE YETER"

Bir daha AK Parti ya da MHP'ye oy vermeyeceğini söyleyen çok sayıda vatandaşla karşılaştığını anlatan bir siyasi parti temsilcisi durumu ifade ederken, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin, itiraz edenlerin yarısı oy verse yeter, biz bu seçimi alırız" değerlendirmesi yapıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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