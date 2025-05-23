20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum

20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan son ankete göre; bu pazar genel seçim olsa CHP %34,1 ile birinci, AK Parti ise %30,2 ile ikinci sırada yer alıyor.

ORC Araştırma'nın 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği son genel seçim anketi sonuçları açıklandı. 2.910 katılımcıyla yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonucuna göre CHP, İstanbul'da birinci parti konumunda.

ARADAKİ FARK 4 PUAN

Ankete katılanların %34,1'i tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yana kullanırken, Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) %30,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Katılımcıların oy tercihleri şu şekilde sıralandı:

  • CHP: %34,1
  • Ak Parti : %30,2
  • DEM Parti: %7,3
  • MHP: %5,0
  • Zafer Partisi: %4,0
  • Yeniden Refah Partisi: %3,5
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %3,2
  • İYİ Parti: %3,1
  • Gelecek Partisi: %2,3
  • A Parti: %2,0
  • BBP: %1,8
  • Yenilik Partisi (YMP): %1,6
  • Diğer: %1,9

İTTİFAKLAR ÖNEM KAZANIYOR

CHP ve AK Parti arasında başa baş bir yarışın dikkat çektiği ankette, diğer partilerin toplam oyu da %20'yi aşıyor. Bu da özellikle İstanbul özelinde ittifakların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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