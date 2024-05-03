2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın

Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

İstenen cezaya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ifadelerle hedef aldı.

"ZİNDANLARIN, SAVAŞLARIN BEŞİĞİDİR ORTADOĞU"

Kılıçdaroğlu, "Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası. Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORTADOĞU ÜLKESİ OLMAYACAK"

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak! Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

"SENİN YÜREĞİN ZİNDANLARINDAN BÜYÜKTÜR İKİ GÖZÜM"

Gazeteci Barış Terkoğlu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm" dedi.