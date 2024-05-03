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2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın

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Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak! Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın" dedi.

Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

İstenen cezaya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ifadelerle hedef aldı.

"ZİNDANLARIN, SAVAŞLARIN BEŞİĞİDİR ORTADOĞU"

Kılıçdaroğlu, "Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası. Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORTADOĞU ÜLKESİ OLMAYACAK"

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak! Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

"SENİN YÜREĞİN ZİNDANLARINDAN BÜYÜKTÜR İKİ GÖZÜM"

Gazeteci Barış Terkoğlu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm" dedi.

2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Türkiye Cumhuriyeti Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar Türkiye Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Gokay Ergul:

Şu an zaten gayri resmi padişahlık sistemi yok mu Erdoğan ne derse o oluyor son sözü hep o söylüyor

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Beyzade Onur:

Padişah gibi davranan kim yenilgiyi hazmedemeyen çamur at izi kalsın yıllardır aynı hareket ne sıfatla kulüs kurmaya çalışıyorsun...

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rizeli:

koalisyonlar hükümetini çok mu özledin

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