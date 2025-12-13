Haberler

Bakan Ersoy: 15 Aralık, Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacak

Bakan Ersoy: 15 Aralık, Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildiğini belirterek, bu kararla Türk dilinin zenginliğinin uluslararası alanda tescillendiğini ifade etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Aralık, dünya genelinde Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacaktır" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) aldığı kararla 15 Aralık'ın, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildiğini belirterek, "Bu anlamlı karar; Türk dilinin bin yıllara uzanan köklü geçmişinin, zenginliğinin ve taşıdığı kültürel mirasın uluslararası alanda güçlü biçimde tescillenmesi anlamına geliyor. Sadece ülkemiz için değil, tüm Türk dünyası adına büyük bir gurur kaynağıdır. Dilimiz; ortak hafızamızın, kültürel sürekliliğimizin ve gelecek nesillere aktaracağımız en kıymetli miraslarımızdan biridir. 15 Aralık, bu bilinçle dünya genelinde Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacaktır. Bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title